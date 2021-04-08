الأنظمة الغذائية منخفضة الدهون تزيد من مخاطر أمراض القلب

حذرت دراسة جديدة من أن الأنظمة الغذائية منخفضة الدهون تقلل مستويات هرمون «التستوستيرون» لدى الرجال، مما قد يزيد من المشكلات الصحية.ويقول باحثون بريطانيون إن انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري ومرض الزهايمر، وفقًا لما ذكره موقع «ديلي ميل» البريطاني.وفي عينة من 206 رجال وجد خبراء التغذية في جامعة "ورسستر"، أن الأنظمة الغذائية منخفضة الدهون تخفض مستويات هرمون التستوستيرون بمعدل 10 إلى 15%.ووجد الخبراء أن انخفاض هرمون التستوستيرون كان أعلى بالنسبة للرجال الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا منخفض الدهون - ما يصل إلى 26٪وعادةً ما تحتوي الأنظمة الغذائية قليلة الدسم في الغالب على أطعمة من الحبوب الكاملة واللحوم الخالية من الدهون مثل الدجاج منزوع الجلد والأسماك والفواكه والخضروات والبقول.ووفقًا لنتائج الدراسة، يجب أن يستهلك الرجال بشكل مثالي الكثير من الدهون الأحادية غير المشبعة، والتي توجد في زيت الزيتون والأفوكادو والمكسرات، لزيادة مستويات هرمون التستوستيرون لديهم.في حين أن الدهون عنصر أساسي في نظام غذائي صحي ومتوازن، ينصح الخبراء عمومًا بعدم المبالغة في تناول الدهون المشبعة الموجودة في الزبدة واللحوم الدهنية والحلويات مثل الكعك والمعجنات.