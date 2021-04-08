وفاة 6 مصابين بكورونا في مستشفيات القليوبية

سجّلت محافظة القليوبية، اليوم، وفاة 6 مصابين بمضاعفات فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" بمستشفيات القليوبية، من بينهم طفل و3 سيدات.وحسب أحد المصادر، فإن مستشفى قها للعزل الصحي سجل 4 حالات وفاة، بينما سجل مستشفى التأمين الصحي ببنها ومستشفى بنها الجامعي حالة وفاة واحدة لكل منهما.وأضاف المصدر أن المتوفين بمستشفى قها، هم: "أ ص ع"، 15 سنة، من قرية كفرالشيخ إبراهيم مركز بنها، و"أ ح ع"، 41 سنة، قرية كفر منصور طوخ، و"ز أ ج"، 54 سنة، القناطر الخيرية، و"إ ع ع"، 64 سنة، القناطر الخيرية.وأوضح المصدر أن المتوفين بمستشفى التأمين الصحي النموذجي بنها ومستشفى الجامعة ببنها هما: "ن أم"، 69 سنة، من الإسكندرية، و"ع ع ع"، 40 سنة، من قرية مشيرف منوفية.