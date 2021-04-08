بلغاريا تعيد فتح المطاعم والمسارح برغم ارتفاع معدل وفيات كورونا

قالت وزارة الصحة في بلغاريا في بيان، اليوم الخميس، إن البلاد ستعيد فتح المطاعم والمسارح والمعارض والجامعات بطاقة محدودة اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن البيان أنه سيتم إعادة فتح المدارس بجدول يسمح بعقد فصول دراسية مختلفة.وجاء في البيان أنه سيتم إعادة فتح الكازينوهات والمراكز التجارية بطاقة محدودة اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 16 أبريل، والنوادي الليلة في 29 من الشهر نفسه.تسجل بلغاريا حاليا ثاني أعلى معدل وفيات بمرض كوفيد19- في فترة 14 يوما بالاتحاد الأوروبي، وفقا لبيانات صادرة عن المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.