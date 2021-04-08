مقتل شخص وجرح 6 في احتجاجات في بنين

قالت مصادر صحية محلية في بنين إن شخصا قتل وأصيب ستة بجروح أثناء محاولات الجنود تفريق المحتجين في بلدة (سايف) المضطربة قبل ثلاثة أيام من الانتخابات الرئاسية.وأشارت المصادر إلى أن معارضي الرئيس "باتريس تالون" أغلقوا طريقا رئيسيًا سريعًا في وسط بلدة سايف قبل أن تطلق القوات الغاز المسيل للدموع وطلقات نارية في الهواء لتفريقهم.وجاءت الاحتجاجات في الوقت الذي من المنتظر أن يتجه فيه مواطنو بنين إلى صناديق الاقتراع يوم الأحد المقبل للتصويت في الإنتخابات الرئاسية، التي يزعم الكثيرون أن نتيجتها محددة بالفعل لصالح الرئيس تالون بعد أن قام بحملة قمع ضد المعارضين.واندلعت الاحتجاجات الأسبوع الحالي في عدة بلدات، لا سيما في معاقل المعارضة، مع تصاعد التوترات قبل التصويت، حيث أغلق المتظاهرون الشباب الطرق ونهبوا الممتلكات الموالية للحكومة.ويواجه تالون، الذي انتخب لأول مرة في عام 2016، منافسين غير معروفين بين شخصيات معارضة إما يعيشون في المنفى أو غير مؤهلين لخوض الانتخابات.