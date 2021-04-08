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الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

هنادى مهنا تنتهى من تسجيل تتر مسلسلها الإذاعى

الخميس 08/أبريل/2021 - 07:07 م
هنادي مهنا
هنادي مهنا
أمير محمد خالد
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انتهت الممثلة هنادي مهنا، من تسجيل تتر مسلسلها الإذاعي الأول مع زوجها الفنان أحمد خالد صالح، المقرر إذاعته في رمضان على محطة راديو إنرجي 92.1.

تخوض هنادي مهنا السباق الرمضاني مع زوجها، من خلال مسلسل "رحلتي من الشك إلى بلطيم" الذي تقام أحداثه عام 2051، ويؤلفه صانع المحتوى أحمد حسن وشاركه الكتابة المذيعة منة عامر.

ويلعب النجمان الشابان دور حازم وسارة، وهما زوجان يحاولان الوصول لملجأ الناجين من كارثة كونية فى بلطيم، ويقابلهما كل يوم مشكلات زوجية اجتماعية.

تذاع حلقات «رحلتى من الشك لبلطيم»، يوميا، الساعة الرابعة والنصف مساءً، والإعادة فى الساعة السابعة مساءً، والثانية عشرة والربع ظهرًا فى اليوم التالى.

أحمد حسن واحد من مقدمي البرامج في إذاعة إنرجي، الذي يشارك في تقديم برنامج اصحى بإنرجي مع زهرة رامي يوم الإثنين من كل أسبوع.

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