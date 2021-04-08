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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

ندوة تثقيفية احتفالا بيوم الصحة العالمي في متحف قصر المنيل

الخميس 08/أبريل/2021 - 05:06 م
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ايهاب مصطفى
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نظم متحف قصر المنيل التابع لوزارة الآثار، أمس الأربعاء، ندوة تثقيفية بمناسبة الاحتفال بيوم الصحة العالمي الذى يوافق السابع من أبريل من كل عام، تحدث فيها الدكتورة نجوي إبراهيم رئيس مجلس أمناء مؤسسة المرأة المصرية والأفريقية للتنمية والخدمات، والدكتور فادي عشماوي الاستشاري الطبي بدولة ناميبيا وخبير إدارة المستشفيات، كما أدارت الندوة وتحدثت فيها الدكتورة فينوس فؤاد وكيل وزارة الثقافة والمستشار الثقافي لمؤسسة المرأة المصرية والأفريقية.

أكدت الدكتورة نجوى إبراهيم في كلمتها على عمق العلاقات التي تربط مصر والدول الأفريقية، وأن القيادة السياسية بمصر حريصة على التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات في جميع المجالات، وأوضحت الدور الذي تقوم به المؤسسة في مجال صحة المرأة، وأشادت بالقوافل الطبية التي تجوب محافظات مصر بمشاركة المؤسسة من خلال فروعها المختلفة، لافتة إلى جهود أفرع المؤسسة في العديد من الدول الأفريقية بمختلف المجالات.

من جانبه أشاد الدكتور فادى عشماوي، بالمبادرات الرئاسية الصحية التي تقوم بها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تهدف إلى إيجاد منظومة صحية مميكنة، واقتلاع جذور المرض والحفاظ على صحة الأجيال القادمة، وأضاف ان هناك تشابه كبير بين تطبيق الأنظمة والإجراءات الصحية بمصر وناميبيا مثل تطبيق معايير الجودة، والاهتمام بالتوعية الصحية، والتدريب المستمر للأطباء وأطقم الجيش الأبيض علي أحدث برامج الرعاية الصحية المتكاملة، كما أشاد بما تطبقه مصر من منظومة التأمين الطبي الشامل، والقضاء على الأمراض المستوطنة والسارية وأهمها القضاء علي فيروسات الكبد بأنواعها المختلفة.

وعن الثقافة الصحية، تحدثت الدكتورة فينوس فؤاد، مشيرة إلي أهمية الثقافة الصحية في الحد من انتشار الأمراض والأوبئة، والتأهيل للمبادرات الرئاسية المختلفة في مجالات صحة المرأة وغيرها، وإعداد الجمهور لتلقي الخدمات والإقبال عليها، كما أشارت فؤاد إلى الدور الذي تقوم به مؤسسة المرأة المصرية والأفريقية والمجلس القومي للمرأة في التثقيف الصحي ونشر الوعي للحفاظ علي صحة المرأة والأسرة.

وأوصت الندوة بضرورة التركيز على دور مؤسسة المرأة المصرية والأفريقية في التعاون مع الخبرات الدولية مثل الدكتور فادي عشماوي في مجال تبادل الخبرات بين دولتي مصر وناميبيا في مجالات الصحة والزراعة والبيئة والري.

واختتمت فعاليات اليوم بقيام السادة ضيوف الندوة بجولة تثقيفية لمتحف قصر المنيل، بحضور هدى الغندور رئيس لجنة العضوية بالمؤسسة، والدكتورة خلود الشافعي أخصائي إدارة المستشفيات وعضو لجنتي الصحة والتدريب بالمؤسسة، ولفيف من رواد المتحف والإعلاميين.
ندوة تثقيفية احتفالا بيوم الصحة العالمي في متحف قصر المنيل
ندوة تثقيفية احتفالا بيوم الصحة العالمي في متحف قصر المنيل
ندوة تثقيفية احتفالا بيوم الصحة العالمي في متحف قصر المنيل
ندوة تثقيفية احتفالا بيوم الصحة العالمي في متحف قصر المنيل
ندوة تثقيفية احتفالا بيوم الصحة العالمي في متحف قصر المنيل
ندوة تثقيفية احتفالا بيوم الصحة العالمي في متحف قصر المنيل

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