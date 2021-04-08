19 وفاة و7883 إصابات بكورونا في هولندا

أعلنت هولندا اليوم الخميس عن تسجيل 19 حالة وفاة، بالإضافة إلى 7883 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات الـ24 الماضية.وذكر المعهد الوطني للصحة العامة في هولندا في بيان أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 16694 حالة وفاة و1327694 إصابة بالفيروس التاجي.