19 وفاة و7883 إصابات بكورونا في هولندا
الخميس 08/أبريل/2021 - 04:58 م
وكالاتطباعة
أعلنت هولندا اليوم الخميس عن تسجيل 19 حالة وفاة، بالإضافة إلى 7883 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات الـ24 الماضية.
وذكر المعهد الوطني للصحة العامة في هولندا في بيان أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 16694 حالة وفاة و1327694 إصابة بالفيروس التاجي.
وذكر المعهد الوطني للصحة العامة في هولندا في بيان أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 16694 حالة وفاة و1327694 إصابة بالفيروس التاجي.