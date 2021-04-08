مذكرة تفاهم بين الأكاديمية العربية للعلوم والجامعة الأمريكية بالقاهرة

وقّعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والجامعة الأمريكية في القاهرة، الخميس، مذكرة تفاهم لتسهيل التعاون الثنائي بين الجامعتين على نطاق واسع، ليشمل البرامج والأنشطة الأكاديمية.وقّع الاتفاقيّة كل من الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، وفرانسيس ريتشياردونى رئيس الجامعة الأمريكيّة في القاهرة.وبموجب الاتفاقية تعمل كل من المؤسستين على التعاون في عدة مجالات هى التدريس والبحث العلمى،برنامج تبادل طلابى، برامج مشتركة في البحث والتطوير، تطوير برامج تعود بالفائدة على الطرفين البحوث المشتركة، تبادل المعلومات في المجالات ذات الإهتمام المشترك وتبادل أعضاء هيئة التدريس.وتعليقا على الإتفاقية، عبّر رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة فرانسيس ريتشياردوني، عن سعادته بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والتى وصفها بأنها احد أهم مؤسسات جامعة الدول العربية.وهنأ رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة الأكاديمية على افتتاح أحدث فرع لها في عام 2019 في مدينة العلمين، قائلًا: "على مدى الثلاثين عامًا الماضية، ساهمت الأكاديمية العربية التكنولوجيا العلوم والنقل البحري المرموقة بشكل كبير في التعليم العالي من خلال 8 مقرات للجامعة."وقال ريتشياردوني: "نحن هنا اليوم لنتشارك في تعزيز المعرفة ولخدمة أهدافنا المشتركة في مجالات التعلم، والتدريس والبحث العلمي وتوفير تعليم ذو جودة للشباب المصري الذي يستحق ذلك من أجل مستقبل أفضل وأكثر إشراقًا." وقال ريتشياردوني: "وتهدف الجامعة الأمريكية بالقاهرة كمؤسسة رائدة إلى إثراء شراكاتها إستراتيجية مع الجامعات المصرية من خلال المشاركة الشاملة والاستفادة من جميع الموارد المتاحة."بدوره، قال رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج: " نحن سعداء للغاية بهذه الشراكة، لأن الجامعة الأمريكية بالقاهرة هي واحدة من الجامعات الرائدة، مشيرا إلى أن الهدف المشترك هو توسيع نطاق هذا التعاون الأكاديمي ليشمل تطوير برامج جديدة.أضاف عبد الغفار: "تعاوننا سيحقق منافع وفوائد ملموسة لكل من المؤسستين، وينعكس إيجابيا على التجربة التعليمية للطلاب وسيُتيح فرص لتعزيز التعاون المشترك في المستقبل".وأكد عبد الغفار أهمية الاتفاقية الموقعة بين الجامعتين، مشيرًا إلى أنها تأتي ضمن فلسفة وتوجهات الأكاديمية العربية في تعزيز التواصل مع كبرىات الجامعات، لتبادل الخبرات وتوظيفها لخدمة طلبة الأكاديمية.