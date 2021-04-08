البحرين تبدأ حفر آبار في حقل نفط صخري جديد أواخر 2022

قال وزير النفط البحريني، أمام البرلمان الشهر الماضي، إن من المتوقع أن يبدأ حفر الآبار الإنتاجية الأولى في كشف جديد للنفط الصخري البحري بالبحرين في نهاية العام 2022، وفق "رويترز".وكانت البحرين أعلنت في 2018 اكتشاف حقل خليج البحرين أكبر كشف تحققه للنفط والغاز منذ 1932 ويقع قبالة ساحلها الغربي ويقدر أنه يحتوي على ما لا يقل عن 80 مليار برميل من النفط الصخري.وتتطلع المملكة لجذب استثمارات أجنبية للمساعدة في تطويره.وقال وزير النفط محمد بن خليفة آل خليفة ردا على أسئلة من أحد النواب في وثيقة بتاريخ مارس 2021، إنه يجري الآن حفر الاختبار في مناطق برية مجاورة وإن أعمال الحفر في أول الآبار الإنتاجية البحرية ستبدأ في نهاية العام المقبل.