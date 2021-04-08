الكرملين يحذر من انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو

حذر مسؤول في الكرملين، اليوم الخميس، من انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو.وفي سياق متصل، بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا اليوم الخميس مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل طيفا من المسائل الدولية، على رأسها آخر المستجدات في منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الكرملين في بيان له أن بوتين وميركل تبادلا خلال المكالمة الآراء بشأن المسائل المتعلقة بتسوية النزاع الأوكراني، مشيرا إلى أن كليهما أعربا عن قلقهما إزاء زيادة التوترات في دونباس.وذكر البيان أن الرئيس الروسي لفت اهتمام المستشارة الألمانية إلى "التصرفات الاستفزازية من قبل كييف التي تزيد في الآونة الأخيرة بشكل منهجي من حدة التوتر عند خط التماس" في جنوب شرقي أوكرانيا.