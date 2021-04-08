عمر كمال يتعاون مع ياسمين عبد العزيز فى «اللى مالوش كبير»

يتعاون مطرب المهرجانات عمر كمال في الموسم الرمضاني القادم مع الفنانة ياسمين عبد العزيز في مسلسلها الجديد "اللي مالوش كبير" بمشاركة الفنان أحمد العوضي.ويقدم عمر كمال أغنية في العمل الجديد حيث التقى خلال الساعات الماضية مع ياسمين لتسجيل أغنية جديدة من أغاني العمل الجديد المقرر عرضه في رمضان."اللى ملوش كبير" تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كل من: ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، خالد الصاوى، دينا فؤاد، أحمد سعيد عبد الغنى، دنيا عبد العزيز، محمود حافظ، إيمان السيد، أحمد عبد الله محمود، محمد عبد العظيم، محمود ياسين "جونيور" وحلا زلط.