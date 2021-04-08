رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

خالد عكاشة: مصر تولى اهتمامًا غير مسبوقًا بملف حقوق الإنسان

الخميس 08/أبريل/2021 - 12:42 م
خالد عكاشة
خالد عكاشة
أ ش أ
طباعة
قال الدكتور خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا غير مسبوقًا بملف حقوق الإنسان الذي شهد تقدمًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة لاسيما فيما يتعلق بالاحتياجات الأولية وعلى رأسها الغذاء والاستقرار والعلاج.

وأوضح الدكتور خالد عكاشة - اليوم الخميس، على هامش انعقاد مؤتمر "حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة" الذي ينظمه المركز بمشاركة خمسة وزارء- أن الدولة بمختلف مؤسساتها لا تدخر جهدًا من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين، وبذلت جهودًا دؤوبة في ملف التنمية المستدامة والصحة والتعليم بجانب اهتمامها ببناء الإنسان وتمكين المرأة والشباب.

وشدد على أن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية يعمل على تقديم أبحاث ودراسات توضح كل الحقائق حول مختلف القضايا ومن بينها ملف حقوق الإنسان وذلك للمساعدة على فهم حقيقة الأوضاع خاصة في ظل التحديات التى تواجه مصر والمنطقة.

وأشار إلى إصدارات المركز في مجال حقوق الإنسان التي تعمل على تفنيد الإدعاءات والمغالطات والشائعات التي تستهدف مصر واستقرارها، منوهًا بأن المركز في حالة حوار دائم مع مختلف قوى المجتمع المدني والقوى السياسية ومؤسسات الدولة من أجل تحقيق تقدم وتحسن تدريجي في قضايا حقوق الإنسان بمعناها الشامل، مذكرًا كذلك بأن المركز قد سبق وشارك عام 2019 في جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بچينف التي شهدت عرض الملف المصري عن حقوق الإنسان أمام العالم.

وفيما يتعلق بمؤتمر "حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة"، أكد الدكتور خالد عكاشة أهمية هذا الحوار للوقوف على مدى تأثير "كوفيد-19" وتداعياته السلبية، بجانب استعراض التجارب على مدار عام كامل منذ ظهور وتفشي هذا الوباء العالمي، لافتًا إلى انه يعد المؤتمر الأول من نوعه في مصر حول هذه القضية.

وأضاف مدير المركز أن المؤتمر تناول تداعيات "كورونا" على مصر والعالم في عدة مجالات، حيث بحث إمكانية وضع حق المواطن في العلاج داخل منظومة حقوق الإنسان وعلى رأس أولويات الدول لا سيما مع نقاط الضعف الضخمة التي ظهرت في الأنظمة الصحية في عديد من دول العالم والتي كشفت عنها الجائحة، بجانب الحديث عن عدالة توزيع اللقاحات.

وتابع أن المؤتمر بحث أيضًا التحديات التي واجهتها العملية التعليمية جراء الجائحة، فضلًا عن دور التنميـة المسـتدامة فـي تعزيـز حقـوق الإنسان وبنـاء عالـم أفضـل للمستقبل، كونهـا تراعـي حقـوق الأجيال الحاليـة والمسـتقبلية والأبعاد البيئيـة، وكذلك أهمية تعزير التعاون والتضامـن، سـواء فـي مواجهـة الجائحـة حاليـًا أو فـي بنـاء عالـم أفضـل بعد تجاوز تلك المحنة.

موضوعات متعلقة

مواعيد عمل البنوك في رمضان

إرساء للعدالة.. قاضى أسوان: «رن هاتفه فأصدر حكمًا على نفسه»

«الصحة»: وصول 900 ألف جرعة من لقاح سينوفارم خلال أيام

المتهم بقتل الطفلة ريماس: «معرفتش اغتصبها فقتلتها»


الصور

image description

جامعة أسيوط تطلق برنامجًا عن تسجيل الإقرار الضريبي الإلكتروني

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة مياه ديروط المرشحة

image description

جامعة أسيوط تتأهل لمسابقة الأمم المتحدة لريادة الأعمال

image description

الدستور فى جولة داخل أقدم ورشة لتغليف المصاحف فى مصر (صور)

الأكثر قراءة

الحكومة تنفي إلغاء الدراسة بدءًا من شهر رمضان

غادة والي تعلن تفاصيل العملية «زناد 6».. مصادرة آلاف الأسلحة وعصابات التهريب

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

دافعت عن شرفها حتى الموت.. مفاجأة فى تقرير الطبيب الشرعى «للطفلة ريماس»

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

ميامي بيتش الأمريكية ترفع حظر تجول «احتفالات الربيع»

إغلاق أماكن الترفيه في بانكوك و40 إقليما أسبوعين لاحتواء كورونا

الكويت: تغير لون البحر في الدوحة الغربية سببه قلة الأوكسجين بالماء

أيام زمان

اعتزلت في أوج تألقها.. حكاية الفنانة إيمان الطوخى

«نشبت بينهما خلافات».. حكاية العندليب مع نجلاء فتحي

«تدخلت المحكمة لحل أزمة المايو».. مأساة البدايات الفنية لـ شادية

«فيلسوف الضحك».. كيف نجح محمد رضا فى امتصاص غضب الجمهور؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
من يمثل الإثيوبيين؟
حمدى عبدالتواب
حمدي عبدالتواب يكتب: شعب ضد الكسر
منى رجب
رمضان جانا وفرحنا به فرحتين
ثروت-الخرباوى
المؤمن والإيمان
المزيد

الثقافة

«حنين مبعثر» و«دياسبورا».. جديد دار عناوين بوكس للنشر

«الثقافة» تحتفل بافتتاح قصر العريش.. الليلة

اليوم.. آخر ليلة لمسرحية «قواعد العشق 40» على مسرح السلام

معركة العقول.. «تكنولوجيا الصراعات».. كتاب يرصد أنماط الحروب الإلكترونية