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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

«إيبارشية المنيا» تستعد لإجراءات صارمة لمواجهة كورونا

الخميس 08/أبريل/2021 - 12:45 م
إيبارشية
إيبارشية
تريزة شنودة - مونيكا جرجس
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أعلنت إيبارشية المنيا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحت رعاية الأنبا مكاريوس، أنها على وشك اتخاذ إجراءات جديدة بكنائس الإيبارشية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الإيبارشية، في بيان لها، إلى أن الوضع يزداد سوءًا، وقد نضطر إلى اتخاذ إجراءات صارمة خلال الساعات القليلة القادمة للحفاظ على حياة أولادنا والأباء الكهنة.

ومن المتوقع أن تتخذ إيبارشية المنيا إجراءات جديدة بشأن تنظيم الصلوات والأنشطة الكنسية، ومن بين هذه الإجراءات المحتملة اقتصار صلوات ختام الصوم على الكهنة والشماسمة مع استمرار تعليق الأنشطة الكنسية بسبب الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد.

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