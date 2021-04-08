خريطة عرض مسلسلات شهر رمضان ٢٠٢١ على القنوات الفضائية

زادت معدلات البحث على خريطة عرض مسلسلات شهر رمضان ٢٠٢١ على القنوات الفضائية في محاولة ترتيب أولويات المشاهدة وترتيب قوائمهم للمشاهدة خلال رمضان القادم



مسلسلات قناة الحياة في رمضان 2021

- مسلسل ضل راجل بطولة ياسر جلال ونرمين الفقي ونور

- مسلسل النمر بطولة محمد إمام وهنا الزاهد ومحمد رياض

- مسلسل القاهرة كابول بطولة طارق لطفي وخالد الصاوي وفتحي عبد الوهاب.

- مسلسل وكل ما نفترق بطولة ريهام حجاج وعمرو عبد الجليل ورانيا يوسف وأحمد فهمي

- مسلسل أحسن اب بطولة علي ربيع وهاجر أحمد وسامي مغاوري

- مسلسل عالم موازي بطولة دنيا سمير غانم ودلال عبد العزيز وشيماء سيف



مسلسلات ON في رمضان 2021

- مسلسل الاختيار 2 بطولة أحمد مكي وكريم عبد العزيز وإياد نصار

- مسلسل نسل الأغراب بطولة أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر

- مسلسل نجيب زاهي زركش بطولة يحيى الفخراني وأنوشكا وإسلام إبراهيم

- مسلسل وكل ما نفترق بطولة ريهام حجاج وعمرو عبد الجليل ورانيا يوسف وأحمد فهمي

- مسلسل بين السما والأرض بطولة هاني سلامة ويسرا اللوزي ودرة

- مسلسل كوفيد 25 بطولة يوسف الشريف وأحمد صلاح حسني



مسلسلات DMC في رمضان 2021 - مسلسل موسى بطولة محمد رمضان وسمية الخشاب

- مسلسل هجمة مرتدة بطولة أحمد عز وهند صبري

- مسلسل نجيب زاهر زركش بطولة يحيى الفخراني

- مسلسل وكل ما نفترق بطولة ريهام حجاج وعمرو عبد الجليل ورانيا يوسف وأحمد فهمي

- مسلسل لعبة نيوتن بطولة منى زكي ومحمد ممدوح ومحمد فراج.

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- مسلسل حرب أهلية بطولة يسرا وباسل خياط

- مسلسل اللي مالوش كبير بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

- مسلسل القاهرة كابول بطولة طارق لطفي

- مسلسل وكل ما نفترق بطولة ريهام حجاج وعمرو عبد الجليل ورانيا يوسف وأحمد فهمي

- مسلسل ضد الكسر بطولة نيللي كريم ومحمد فراج- مسلسل حرب أهلية بطولة يسرا وباسل خياط- مسلسل اللي مالوش كبير بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي- مسلسل القاهرة كابول بطولة طارق لطفي- مسلسل وكل ما نفترق بطولة ريهام حجاج وعمرو عبد الجليل ورانيا يوسف وأحمد فهمي

ننشر خلال هذا التقرير خريطة عرض مسلسلات شهر رمضان ٢٠٢١ على القنوات الفضائية والتي ينتظرها الجمهور بشدة نظرا لما للموسم من أهمية وقوة كبيرة، ويحتوي الموسم الدرامي الحالي على مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية المختلفة.