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الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الطوارئ والأزمات» بأبوظبي تعتمد الإجراءات الوقائية العامة لشهر رمضان

الخميس 08/أبريل/2021 - 11:51 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي بالإمارات، بالتعاون مع دائرة الصحة - أبوظبي ومركز أبوظبي للصحة العامة، الإجراءات الوقائية العامة لشهر رمضان المبارك والمتعلقة بالأنشطة الدينية والاجتماعية، حرصا على الصحة العامة، وحفاظا على سلامة جميع أفراد المجتمع.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات ( وام ) اليوم الخميس أن الإجراءات الاحترازية والوقائية العامة التي اعتمدتها اللجنة تشمل الالتزام بإرتداء الكمامات في كافة الأوقات، خاصة بالنسبة للفئات الأكثر عرضة للإصابة، وتجنب لمس العينين والأنف والفم قبل غسل اليدين، والحرص على تغطية الفم والأنف أثناء السعال أو العطس بمحارم ورقية ثم التخلص منها فورا.

وأوصت اللجنة بالمواظبة على تعقيم اليدين بمطهر كحولي أو غسلهما جيدا بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية، والحرص على تنظيف وتعقيم الأدوات والأسطح التي تلمس باستمرار، وأيضا الالتزام بالتباعد الجسدي بمسافة مترين على الأقل.

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