إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ بدمياط، برئاسة المحاسب متولي حسن محمد، حملة لإزالة مكامير الفحم المخالفة.وأسفرت الحملة عن إزالة 3 مكامير على مساحة 450 مترًا بنطاق قرية الرياض مركز كفر البطيخ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين تحت إشراف ياقوت أحمد ورد، نائب المركز، ومحمد البساطي، نائب رئيس المدينة لشئون القرى.