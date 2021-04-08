زوجان يكتشفان سر سعادتهما بعد 70 عامًا

قال زوجان احتفلا بمرور 70 عامًا على زواجهما إن السبب في استمرار الزيجة لهذا هو الانسجام بينهما، كلاهما يبلغ من العمر 92 عامًا، وسبب مظهرهما الشبابي هو حرصهما على ممارسة الرياضة سويًا بالإضافة لممارسة الرقص الريفي والأسكتلندي.ووفقًا لموقع metro، التقى الزوجان في قداس كنيسة ليفربول وتزوجا في نفس المبنى، سانت ماري، بعد فترة وجيزة، وقالا مازحين إنه لم يكن هناك توقع لمقترحات رومانسية وكان الزواج هو الشيء الذي تم فعله في حقبة ما بعد الحرب.ارتدت إنيد بدلة وقبعة وخيطًا من اللؤلؤ في يوم الزفاف 31 مارس 1951، بدلًا من الفستان، وقالت الزوجة التى أنجبت ثلاثة أبناء: "لم نفكر في أشياء كثيرة كما يفكر شباب اليوم بعد أن التقينا في الكنيسة، لم يقترح أحد حقًا على أي شخص، أخذنا ذلك كأمر مسلم به، كان يومًا ممطرًا ولكن كان هناك الكثير من الأصدقاء والعائلة. نحن فقط نتعامل مع الأمر وليس لدينا الكثير من الحجج".بعد عيش الزوجين في ليفربول، انتقلا إلى كمبريا للعمل، ثم إلى غرانجماوث، بالقرب من فالكيرك، عمل سيد "الزوج" في العلاقات الصناعية في BP Chemicals وعاشا بأسكتلندا لمدة 50 عامًا، ولديهما أربعة أحفاد.قال سيد: " أفعل ما يقال لي، دائمًا ما يكون أسهل من الاختلاف في العلاقة بين الزوجين، عليك فقط أن تتقبل الأشياء وتتعامل معها، لحسن الحظ نادرًا ما يحدث الاختلاف بيننا، لقد شهدنا صعودًا وهبوطًا، لكننا كنا دائمًا نتعامل بشكل جيد معًا، لقد كنا محظوظين، سر الزواج السعيد أن توجد لدينا اهتمامات مماثلة في الحياة، كنا صديقين، تعلمنا التزلج، كانت "إنيد" تذهب لقضاء عطلة مع أصدقاء من الرقص الريفي الأسكتلندي وكنت أذهب للتزلج لمدة أسبوع في فرنسا أو إيطاليا.