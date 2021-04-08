رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

زوجان يكتشفان سر سعادتهما بعد 70 عامًا

الخميس 08/أبريل/2021 - 11:49 ص
زوجان يكتشفان سر
زوجان يكتشفان سر سعادتهما بعد 70 عامًا
شيماء دهب
طباعة
قال زوجان احتفلا بمرور 70 عامًا على زواجهما إن السبب في استمرار الزيجة لهذا هو الانسجام بينهما، كلاهما يبلغ من العمر 92 عامًا، وسبب مظهرهما الشبابي هو حرصهما على ممارسة الرياضة سويًا بالإضافة لممارسة الرقص الريفي والأسكتلندي.

ووفقًا لموقع metro، التقى الزوجان في قداس كنيسة ليفربول وتزوجا في نفس المبنى، سانت ماري، بعد فترة وجيزة، وقالا مازحين إنه لم يكن هناك توقع لمقترحات رومانسية وكان الزواج هو الشيء الذي تم فعله في حقبة ما بعد الحرب.

ارتدت إنيد بدلة وقبعة وخيطًا من اللؤلؤ في يوم الزفاف 31 مارس 1951، بدلًا من الفستان، وقالت الزوجة التى أنجبت ثلاثة أبناء: "لم نفكر في أشياء كثيرة كما يفكر شباب اليوم بعد أن التقينا في الكنيسة، لم يقترح أحد حقًا على أي شخص، أخذنا ذلك كأمر مسلم به، كان يومًا ممطرًا ولكن كان هناك الكثير من الأصدقاء والعائلة. نحن فقط نتعامل مع الأمر وليس لدينا الكثير من الحجج".

بعد عيش الزوجين في ليفربول، انتقلا إلى كمبريا للعمل، ثم إلى غرانجماوث، بالقرب من فالكيرك، عمل سيد "الزوج" في العلاقات الصناعية في BP Chemicals وعاشا بأسكتلندا لمدة 50 عامًا، ولديهما أربعة أحفاد.

قال سيد: " أفعل ما يقال لي، دائمًا ما يكون أسهل من الاختلاف في العلاقة بين الزوجين، عليك فقط أن تتقبل الأشياء وتتعامل معها، لحسن الحظ نادرًا ما يحدث الاختلاف بيننا، لقد شهدنا صعودًا وهبوطًا، لكننا كنا دائمًا نتعامل بشكل جيد معًا، لقد كنا محظوظين، سر الزواج السعيد أن توجد لدينا اهتمامات مماثلة في الحياة، كنا صديقين، تعلمنا التزلج، كانت "إنيد" تذهب لقضاء عطلة مع أصدقاء من الرقص الريفي الأسكتلندي وكنت أذهب للتزلج لمدة أسبوع في فرنسا أو إيطاليا.

موضوعات متعلقة

«انخفاض حرارة ورياح».. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى الثلاثاء

رابط تسجيل تكافل وكرامة 2021 بالرقم القومي

المتهم بقتل الطفلة ريماس: «معرفتش اغتصبها فقتلتها»

«التعليم» تعلن رابط الحصول على ورقة المفاهيم لطلاب الأول والثانى الثانوى


الصور

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة مياه ديروط المرشحة

image description

جامعة أسيوط تتأهل لمسابقة الأمم المتحدة لريادة الأعمال

image description

الدستور فى جولة داخل أقدم ورشة لتغليف المصاحف فى مصر (صور)

image description

«سبيشال وان» في دربالة.. حكاية أصغر مدير فني حاصل على بطولة في مصر (فيديو)

الأكثر قراءة

غادة والي تعلن تفاصيل العملية «زناد 6».. مصادرة آلاف الأسلحة وعصابات التهريب

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

دافعت عن شرفها حتى الموت.. مفاجأة فى تقرير الطبيب الشرعى «للطفلة ريماس»

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 8-4-2021

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

ميامي بيتش الأمريكية ترفع حظر تجول «احتفالات الربيع»

إغلاق أماكن الترفيه في بانكوك و40 إقليما أسبوعين لاحتواء كورونا

الكويت: تغير لون البحر في الدوحة الغربية سببه قلة الأوكسجين بالماء

بقايا بشرية تكشف عن هجرة قديمة إلى أوروبا

أيام زمان

اعتزلت في أوج تألقها.. حكاية الفنانة إيمان الطوخى

«نشبت بينهما خلافات».. حكاية العندليب مع نجلاء فتحي

«تدخلت المحكمة لحل أزمة المايو».. مأساة البدايات الفنية لـ شادية

«فيلسوف الضحك».. كيف نجح محمد رضا فى امتصاص غضب الجمهور؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
من يمثل الإثيوبيين؟
حمدى عبدالتواب
حمدي عبدالتواب يكتب: شعب ضد الكسر
منى رجب
رمضان جانا وفرحنا به فرحتين
ثروت-الخرباوى
المؤمن والإيمان
المزيد

الثقافة

«الثقافة» تحتفل بافتتاح قصر العريش.. الليلة

اليوم.. آخر ليلة لمسرحية «قواعد العشق 40» على مسرح السلام

معركة العقول.. «تكنولوجيا الصراعات».. كتاب يرصد أنماط الحروب الإلكترونية

ورش رسم للأطفال و«رقص بمبوطي» في سابع أيام معرض زايد للكتاب