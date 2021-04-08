إحصاء: توقعات بزيادة قوية في حجم الطلبيات الصناعية الألمانية

أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء بألمانيا، اليوم الخميس، أن حجم الطلبيات الواردة في قطاع الصناعة الألمانية ينبئ عن زيادة قوية في هذا القطاع.وأوضح المكتب، اليوم الخميس، في مقره بمدينة فيسبادن غربي البلاد، أن هناك زيادة في عدد الطلبيات التي تلقتها الأوساط الصناعية في ألمانيا خلال شهر فبراير الماضي، بنسبة 1.2 بالمئة مقارنة بالشهر الذي يسبقه.وبذلك ارتفع حجم الطلبيات الواردة في قطاع الصناعات الألمانية منذ بداية العام للشهر الثاني على التوالي، ولكن تم تعديل الزيادة في الطلبيات خلال شهر يناير الماضي وخفضها.