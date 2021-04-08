الفلبين تحقق في ارتفاع الإصابات والوفاة بكورونا بين الشباب

تحقق وزارة الصحة الفلبينية في أسباب ارتفاع حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا بين الشباب.ونقلت صحيفة "مانيلا تايمز" عن وكيلة وزارة الصحة ماريا روساريو فيرجيري القول، إن معظم الحالات المصابة بفيروس كورونا الآن في الفئة العمرية من 20 حتى 49 عاما، وهى تواجه احتمالا أعلى للوفاة بالفيروس.وقالت للصحفيين في مؤتمر صحفي، إن أعداد الشباب المصابين بعدوى حادة بالفيروس أصبح أكثر من ذي قبل، مضيفة أن الوزارة تحقق في الأمر.وأشارت فيرجيري إلأى أن الفئات الأقل عمرا هى المستمرة في العمل من المكاتب يوميا.ودفع هذا التطور مسؤولي الصحة لإجراء مناقشات مع قوة المهام المعنية بإدارة الأمراض المعدية الناشئة بشأن أي من القطاعات يمكنها تبنى بدائل العمل من المنزل لخفض الازدحام.وقال مينيت كلير روساريو، خبير الأمراض المعدية والعضو بالمجموعة الوطنية الاستشارية الفنية للمناعة، إن التراخي في تطبيق البروتوكلات الصحية ووجود سلالات من فيروس كورونا يمكن أن يكونا من ضمن أسباب إصابة أعداد أكبر من الشباب بفيروس كورونا.