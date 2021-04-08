مصطفى الكاظمى: الحوار هو الطريق السليم لحل الأزمات

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، إن الحوار هو الطريق السليم لحل جميع الأزمات، مشيرا إلى أن نتائج الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي الأميركي العراقي تمثل بوابةً لاستعادة الوضع الطبيعي في العراق.وأضاف الكاظمي، عبر تغريدة له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن الشعب العراقي يستحق العيش في السلم والأمن والازدهار.وختم الكاظمي تغريدته بالقول: "لا للصراعات والحروب والسلاح المنفلت والمغامرات".وخلال الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي الأميركي العراقي، التي انطلقت الأربعاء افتراضيًا، وافقت واشنطن على سحب قواتها القتالية المتبقية في العراق.وجددت في بيان مشترك، تأكيدها على احترام سيادة العراق وسلامة أراضيه.كما أكد الطرفان على أهمية شراكتهما الاقتصادية المتينة، وجددا نيتهما على مواصلة التنسيق والتعاون الأمني.وناقشا أفضل السبل لفرض الحكومة العراقية أدوات تحمي المتظاهرين.يأتي ذلك فيما قال مسؤولان عراقيان إن رئيس الوزراء العراقي طلب من قادة إيران كبح جماح الميليشيات المدعومة منها.وقال المسؤولان إن الكاظمي أكد برسالة شديدة اللهجة لطهران عزمه على مواجهة الفصائل، وهدد في رسالته بالكشف عمن يدعم هذه الجماعات في العراق.وكانت الرسالة شديدة اللهجة مع إيران سببا في زيارة قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني إلى العراق.