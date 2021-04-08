قوات الأمن فى ميانمار تقتل 11 محتجًا فى شمال غرب البلاد

ذكرت وسائل إعلام محلية في ميانمار، اليوم الخميس، أن قوات الأمن اشتبكت مع متظاهرين مناهضين للانقلاب العسكري في مدينة تيز في شمال غرب البلاد خلال الليل، مما أسفر عن مقتل 11 محتجا على الأقل وإصابة العديد.وفي يانجون، وضع نشطاء في ميانمار أحذية مملوءة بالزهور في مناطق في المدينة تكريما لذكرى من سقطوا قتلى خلال احتجاجات مناهضة للانقلاب العسكري في البلاد.وقالت شقيقة ممثل وعارض شهير، إن قوات الأمن في ميانمار اعتقلت شقيقها اليوم الخميس، في إطار حملة اعتقالات لمشاهير وشخصيات مؤثرة، وفق "رويترز".