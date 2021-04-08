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الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن يعلن سلسلة إجراءات متعلقة بعنف الأسلحة اليوم

الخميس 08/أبريل/2021 - 09:56 ص
بايدن
بايدن
هدير سند
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قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إنه من المتوقع أن يكشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، عن سلسلة من الإجراءات التنفيذية المتعلقة بعنف الأسلحة، وذلك بعد أسابيع من حادثى إطلاق نار جماعى أسفرا عن مقتل 18 شخصا، ودفعا قضية تشريع السلاح إلى الواجهة للإدارة التى تتعامل مع عدة أزمات.

وكشفت الصحيفة، أنه من المتوقع أن يعلن بايدن عزمه ترشيخ ديفيد تشيبمان، المدافع عن تقييد الأسلحة، لقيادة مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات، بسحب ما يقول المسئولون. ولم يمكن هناك مدير دائم للمكتب منذ عام 2015.

وتأتي هذه التحركات فى الوقت الذى يتعرض فيه بايدن للتصدى للعنف المسلح، لكنه أوضح أن دفع التشريع فى ظل معارضة الجمهوريين أمر غير ممكن حاليا.

وشدد مسئولون أمس الأربعاء، أن المقترحات التى يعتزم الرئيس الأمريكي الكشف عنها مع وزير العدل ميريد بى جارلاند هي مجرد بداية، وأن الرئيس سيواصل دعوة الكونجرس لاتخاذ إجراء.

ومن المتوقع أن تعلن وزارة العدل الأمريكية اليوم عن ثلاث مبادرات لمكافحة عنف الأسلحة.

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