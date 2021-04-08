نيوزيلندا تعلق دخول القادمين من الهند بشكل مؤقت بسبب كورونا

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، تعليق دخول القادمين من الهند إلى بلادها اعتبارا من 11 أبريل الجاري، وذلك بشكل مؤقت، بسبب تزايد أعداد الوافدين المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وقالت أرديرن - في مؤتمر صحفي نقله تليفزيون نيوزيلندا الرسمي اليوم الخميس "هذا التعليق سيستمر حتى 28 أبريل الجاري، وهو إجراء مؤقت حتى نتمكن من فهم وإدارة الموقف الذي نواجهه بشكل أفضل ومعرفة ما إذا كانت هناك طرق لتقليل المخاطر التي يواجهها المسافرون وتجنب إصابتهم بالفيروس أثناء السفر".على صعيد متصل، أعلنت وزارة الصحة النيوزيلندية اليوم تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينهم 16 حالة وافدة من الهند، فيما تم تسجيل 10 حالات تعافي من الفيروس، بينما يبلغ عدد الحالات النشطة في البلاد حاليا 95 حالة.