رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

كيف تغيرت أسعار السلع والخدمات خلال شهر؟.. الإحصاء يجيب

الخميس 08/أبريل/2021 - 09:11 ص
الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة
أميرة ممدوح
طباعة
كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تغيرات أسعار أهم السلع والخدمات خلال شهر مارس 2021، مقارنة بشهر فبراير 2021، والتى تمثلت فيما يلى:

1- سجـل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره 1.9% وتأتي التغييرات نتيجة للآتي:

- ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 7.1% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الموالح بنسبة 12.1% حيث ارتفعت أسعار اليوسفي بنسبة 18.1% والبرتقال بنسبة 10.8% والليمون بنسبة 9.3%.

- ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.7% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الطيور بنسبة 6.5% ومجموعة اللحوم الطازجة والمجمدة بنسبة 0.8%.

- ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.9% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة السمن الصناعي بنسبة 2.9% ومجموعة الزيوت الصالحة للأكل بنسبة 0.8%.

- ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 0.7% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدرنيات بنسبة (15.9% بسبب ارتفاع أسعار البطاطس بنسبة 16.3% ومجموعة الخضروات الدائمة بنسبة 10.8% حيث ارتفعت أسعار الباذنجان الرومي بنسبة 17.6% والطماطم بنسبة 3.1%.

- ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.5% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المكرونة بنسبة 1.2% ومجموعة الأرز بنسبة 0.6%.

- ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.5% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة البيض بنسبة 0.6% ومجموعة لبن حليب كامل الدسم بنسبة 0.5%.


2- سجل قسم الملابس والأحذية انخفاضًا قدره 0.8% بسبب انخفاض أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.1% ومجموعة الأقمشة بنسبة -0.6%.


3- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود انخفاضًا قدره 0.1% بسبب انخفاض أسعار مجموعة إيجار المسكن بنسبة 0.3%.


4- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره 0.2% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 0.4%، مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة 0.3% ومجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة 0.3%.


5- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره 0.2% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.4%، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 0.4% ومجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 0.2%.


6- سجل قسم النقل والمواصلات انخفاضًا قدره 0.2% بسبب انخفاض أسعار مجموعة خدمات النقل بنسبة 0.4%.


7- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره 0.1% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات
بنسبة 1.1%.


8- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره 0.1% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 0.1%.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية إلى 110.9 نقطة لشهر مارس 2021، مسجلًا بذلك ارتفاعًا قدره 0.6% عن شهر فبراير 2021.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 8-4-2021

حكاية شيرين سيف النصر مع أحمد زكى

الرئيس السيسي: احترمنا حق إثيوبيا في التنمية بشرط عدم المساس بمصالح مصر

الصحة: 783 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و37 حالة وفاة


الصور

image description

الدستور فى جولة داخل أقدم ورشة لتغليف المصاحف فى مصر (صور)

image description

«سبيشال وان» في دربالة.. حكاية أصغر مدير فني حاصل على بطولة في مصر (فيديو)

image description

إزالة 8 حالات تعدٍ على نهر النيل فى دمياط

image description

محافظ دمياط تترأس مجلس جامعة حورس (صور)

image description

نقلة حضارية.. محافظ أسيوط يتفقد تبطين الترع

الأكثر قراءة

دافعت عن شرفها حتى الموت.. مفاجأة فى تقرير الطبيب الشرعى «للطفلة ريماس»

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 8-4-2021

تفاصيل جديدة بشأن شاب تحرش بفتاة في أتوبيس بالجيزة

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

إغلاق أماكن الترفيه في بانكوك و40 إقليما أسبوعين لاحتواء كورونا

بقايا بشرية تكشف عن هجرة قديمة إلى أوروبا

حريق بمصفاة نفط شرق المكسيك

إعلان حالة الطوارئ فى أونتاريو الكندية

أيام زمان

اعتزلت في أوج تألقها.. حكاية الفنانة إيمان الطوخى

«نشبت بينهما خلافات».. حكاية العندليب مع نجلاء فتحي

«تدخلت المحكمة لحل أزمة المايو».. مأساة البدايات الفنية لـ شادية

«فيلسوف الضحك».. كيف نجح محمد رضا فى امتصاص غضب الجمهور؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
من يمثل الإثيوبيين؟
حمدى عبدالتواب
حمدي عبدالتواب يكتب: شعب ضد الكسر
منى رجب
رمضان جانا وفرحنا به فرحتين
ثروت-الخرباوى
المؤمن والإيمان
المزيد

الثقافة

«الثقافة» تحتفل بافتتاح قصر العريش.. الليلة

اليوم.. آخر ليلة لمسرحية «قواعد العشق 40» على مسرح السلام

معركة العقول.. «تكنولوجيا الصراعات».. كتاب يرصد أنماط الحروب الإلكترونية

ورش رسم للأطفال و«رقص بمبوطي» في سابع أيام معرض زايد للكتاب