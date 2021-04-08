كيف تغيرت أسعار السلع والخدمات خلال شهر؟.. الإحصاء يجيب

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تغيرات أسعار أهم السلع والخدمات خلال شهر مارس 2021، مقارنة بشهر فبراير 2021، والتى تمثلت فيما يلى:1- سجـل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره 1.9% وتأتي التغييرات نتيجة للآتي:- ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 7.1% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الموالح بنسبة 12.1% حيث ارتفعت أسعار اليوسفي بنسبة 18.1% والبرتقال بنسبة 10.8% والليمون بنسبة 9.3%.- ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.7% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الطيور بنسبة 6.5% ومجموعة اللحوم الطازجة والمجمدة بنسبة 0.8%.- ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.9% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة السمن الصناعي بنسبة 2.9% ومجموعة الزيوت الصالحة للأكل بنسبة 0.8%.- ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 0.7% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدرنيات بنسبة (15.9% بسبب ارتفاع أسعار البطاطس بنسبة 16.3% ومجموعة الخضروات الدائمة بنسبة 10.8% حيث ارتفعت أسعار الباذنجان الرومي بنسبة 17.6% والطماطم بنسبة 3.1%.- ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.5% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المكرونة بنسبة 1.2% ومجموعة الأرز بنسبة 0.6%.- ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.5% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة البيض بنسبة 0.6% ومجموعة لبن حليب كامل الدسم بنسبة 0.5%.2- سجل قسم الملابس والأحذية انخفاضًا قدره 0.8% بسبب انخفاض أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.1% ومجموعة الأقمشة بنسبة -0.6%.3- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود انخفاضًا قدره 0.1% بسبب انخفاض أسعار مجموعة إيجار المسكن بنسبة 0.3%.4- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره 0.2% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 0.4%، مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة 0.3% ومجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة 0.3%.5- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره 0.2% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.4%، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 0.4% ومجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 0.2%.6- سجل قسم النقل والمواصلات انخفاضًا قدره 0.2% بسبب انخفاض أسعار مجموعة خدمات النقل بنسبة 0.4%.7- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره 0.1% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلوماتبنسبة 1.1%.8- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره 0.1% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 0.1%.كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية إلى 110.9 نقطة لشهر مارس 2021، مسجلًا بذلك ارتفاعًا قدره 0.6% عن شهر فبراير 2021.