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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

عبدالعاطي: تحديث نظم الري فى 261 ألف فدان

الخميس 08/أبريل/2021 - 08:47 ص
جريدة الدستور
وائل القمحاوى
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تواصل وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ المشروع القومي لتحديث نظم الرى الحديث بدلا من الرى التقليدى بالغمر فى عدة محافظات لترشيد استهلاك المياه، وذلك لتحسين دخل المزارعين، بالإضافة إلى توفير الطاقة المستخدمة في رفع المياه، وزيادة المشاركة بين المنتفعين في إدارة وصيانة شبكات الري عن طريق روابط مستخدمي المياه.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، الخميس، إنه تم الانتهاء من تحديث نظم الري من الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث فى إجمالي زمام بمساحة 261 ألف فدان تقريبًا، بالإضافة لتقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الرى الحديث بزمام يصل إلى 71 ألف فدان، الأمر الذى يعكس تزايد الوعى بين المزارعين لأهمية استخدام هذه النظم.

وأشار وزير الموارد المائية والرى، إلى مردود المشروع القومى لتحديث نظم الري الإيجابى المباشر والمتمثل فى تعظيم إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها، وخفض تكاليف التشغيل من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والأسمدة، وهو ما ينعكس على زيادة ربحية المزارع.

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