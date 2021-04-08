الاحتفال بالمرحلة النهائية لمسابقة «شيف المستقبل».. الأحد

يحتفل برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني TVET Egypt، الممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، بالمرحلة النهائية لمسابقة شيف المستقبل، يوم الأحد الموافق ١١ أبريل، تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة.وتأتى تلك المسابقة بالشراكة مع وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والسياحة والآثار، بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية ومجموعة من الفنادق والمؤسسات الفندقية في مصر.وأتاح البرنامج للمشاركين برامج تدريب معرفية وعملية وميدانية على مراحل متتالية من خلال معسكرات تدريبية للطلبة والطالبات قبل كل مرحلة، إنتهت بتأهل ثماني فرق للمرحلة النهائية من المسابقة، وسوف يتنافس المشاركون في المرحلة النهائية من أجل اختيار الفرق الفائزة وفقًا للمعايير العالمية في مجال الطهي، حيث تتكون لجنة التحكيم من نخبة من ألمع الشيفات المصريين الدوليين.بدوره، قال ماجد بركات، القائم بأعمال المدير التنفيذي للبرنامج: "إن مسابقة شيف المستقبل في موسمها الثالث على التوالي تقام لطلبة المدارس الثانوية الفندقية والمعاهد الفندقية من الجنسين بمختلف المحافظات، وتهدف إلى تأهيل وتطوير مهاراتهم الفنية وخلق العديد من الكوادر المهنية الإحترافية لتأهيلهم للعمل في كافة المؤسسات الفندقية والمنشآت السياحية في مصر".ويستكمل: "تلك المسابقة هي واحدة من العديد من المبادرات والبرامج والانشطة التي ينظمها البرنامج بالشراكة مع مختلف الوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص، في إطار جهود البرنامج للمساهمة في تحسين الصورة الذهنية وتغيير نظرة المجتمع المرتبطة بالعمل الفني في مصر، وتشجيع الشباب على الالتحاق بالفرص المتاحة، وتنمية فكر ريادة الأعمال من خلال البدء في تخطيط وتنفيذ مشروعات ريادية خاصة بهم، وخاصة تمكين فتيات التعليم الفني وتشجيعهم للبدء في العمل الريادي وانشاء مشروعات ابتكارية خاصة في القطاع السياحي".