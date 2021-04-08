سعر اليورو اليوم الخميس 8 أبريل 2021
الخميس 08/أبريل/2021 - 06:22 ص
يهتم المواطنين بالبحث عن أسعار اليورو الأوروبي على مؤشر البحث جوجل، لذلك نقدم لكم تقرير شامل يوميًا.
وتنشر «الدستور» سعر اليورو اليوم الخميس 8 أبريل 2021، ونقدم لكم كافة أسعار اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري، خلال التقرير التالي.
وقد ارتفع سعر اليورو الأوروبي اليوم الخميس وفقًا لأخر التحديثات بحسب سعر الصرف داخل البنوك المصرية، ومنها "البنك الأهلى المصري، والبنك التجارى الدولي، والبنك المركزي المصري، وبنك مصر".
ونستعرض لكم تقرير يومي حالة سعر اليورو اليوم الخميس 8 أبريل 2021 أمام الجنيه المصري.
سجل اليورو 18.49 جنيه للشراء، و18.61 للبيع، بحسب السعر المعلَن من البنك المركزي المصري
وفي البنك الأهلي المصري سجل اليورو 18.55 جنيه للشراء، 18.69 جنيه للبيع.
أما في بنك مصر قد اختلف سعره تمامًا، حيث سجل 18.44 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع.
وفي بنك البركة أعلنت لوحة التداولات اليومية تسجيل سعر اليورو 18.58 جنيه للشراء، 18.75 جنيه للبيع.
18.72 جنيه للبيع.
وتنشر «الدستور» سعر اليورو اليوم الخميس 8 أبريل 2021، ونقدم لكم كافة أسعار اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري، خلال التقرير التالي.
وقد ارتفع سعر اليورو الأوروبي اليوم الخميس وفقًا لأخر التحديثات بحسب سعر الصرف داخل البنوك المصرية، ومنها "البنك الأهلى المصري، والبنك التجارى الدولي، والبنك المركزي المصري، وبنك مصر".
ونستعرض لكم تقرير يومي حالة سعر اليورو اليوم الخميس 8 أبريل 2021 أمام الجنيه المصري.
سعر اليورو اليوم الخميس 8 أبريل 2021
سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
سجل اليورو 18.49 جنيه للشراء، و18.61 للبيع، بحسب السعر المعلَن من البنك المركزي المصري
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
وفي البنك الأهلي المصري سجل اليورو 18.55 جنيه للشراء، 18.69 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك مصر
أما في بنك مصر قد اختلف سعره تمامًا، حيث سجل 18.44 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك البركة
وفي بنك البركة أعلنت لوحة التداولات اليومية تسجيل سعر اليورو 18.58 جنيه للشراء، 18.75 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cibوفي البنك التجاري الدولي قد سجل اليورو 18.58 جنيه للشراء، 18.71 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.58 جنيه للشراء.
18.72 جنيه للبيع.