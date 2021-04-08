عرض 4 افلام روائية قصيرة بنادى سينما الشباب.. السبت

يواصل نادي "سينما الشباب"، الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي فعالياته يوم السبت المقبل الموافق 10 أبريل بمركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية.ومن المقرر عرض 4 أفلام روائية قصيرة خلال الفعاليات، وهي: "حورية" إخراج إيمان حسن، و"كاملة"، إخراج داني جمال، وفيلم "سلامة الشوف" للمخرجة شيماء طافش، وفيلم "سرقة بعد منتصف الليل" للمخرجة رغدة كرم.وعقب عرض الأفلام سوف تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد عسر لمناقشة الأفلام مع الجمهور.يذكر أن فعاليات النادي تقام مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية مع مراعاة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل قاعة العرض.