رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عرض 4 افلام روائية قصيرة بنادى سينما الشباب.. السبت

الخميس 08/أبريل/2021 - 12:28 ص
كاملة
كاملة
محمد مجدي
طباعة
يواصل نادي "سينما الشباب"، الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي فعالياته يوم السبت المقبل الموافق 10 أبريل بمركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر عرض 4 أفلام روائية قصيرة خلال الفعاليات، وهي: "حورية" إخراج إيمان حسن، و"كاملة"، إخراج داني جمال، وفيلم "سلامة الشوف" للمخرجة شيماء طافش، وفيلم "سرقة بعد منتصف الليل" للمخرجة رغدة كرم.

وعقب عرض الأفلام سوف تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد عسر لمناقشة الأفلام مع الجمهور.

يذكر أن فعاليات النادي تقام مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية مع مراعاة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل قاعة العرض.

موضوعات متعلقة

كم باقي على رمضان.. العد التنازلي 7-4-2021

«لم تُغتصب ولم تُذبح».. كواليس مقتل الطفلة ريماس بالدقهلية

«المركزى» يكشف تفاصيل سياسات تيسير الأوضاع المالية فى ظل كورونا

«يوميات خ م» هاشتاج يتصدر تويتر لفضح دكتور خائن.. ورضوى الشربيني: «هتزعل جامد»


الصور

image description

الدستور فى جولة داخل أقدم ورشة لتغليف المصاحف فى مصر (صور)

image description

«سبيشال وان» في دربالة.. حكاية أصغر مدير فني حاصل على بطولة في مصر (فيديو)

image description

إزالة 8 حالات تعدٍ على نهر النيل فى دمياط

image description

محافظ دمياط تترأس مجلس جامعة حورس (صور)

image description

نقلة حضارية.. محافظ أسيوط يتفقد تبطين الترع

الأكثر قراءة

دافعت عن شرفها حتى الموت.. مفاجأة فى تقرير الطبيب الشرعى «للطفلة ريماس»

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

تفاصيل جديدة بشأن شاب تحرش بفتاة في أتوبيس بالجيزة

القبض على «سكران المنوفية» شق رأس والدته وزوجة أخيه بسكين

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

إسبانيا تحصر استخدام لقاح أسترازينيكا بمن هم فوق 60 عامًا

كم باقي على رمضان.. العد التنازلي 7-4-2021

إمساكية أول أيام شهر رمضان 13-4-2021.. موعد اذان المغرب والفجر وساعات الصوم

حقيقة وجود حظر في رمضان 2021.. إليك التفاصيل

أيام زمان

اعتزلت في أوج تألقها.. حكاية الفنانة إيمان الطوخى

«نشبت بينهما خلافات».. حكاية العندليب مع نجلاء فتحي

«تدخلت المحكمة لحل أزمة المايو».. مأساة البدايات الفنية لـ شادية

«فيلسوف الضحك».. كيف نجح محمد رضا فى امتصاص غضب الجمهور؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
من يمثل الإثيوبيين؟
حمدى عبدالتواب
حمدي عبدالتواب يكتب: شعب ضد الكسر
منى رجب
رمضان جانا وفرحنا به فرحتين
ثروت-الخرباوى
المؤمن والإيمان
المزيد

الثقافة

«الثقافة» تحتفل بافتتاح قصر العريش.. الليلة

اليوم.. آخر ليلة لمسرحية «قواعد العشق 40» على مسرح السلام

معركة العقول.. «تكنولوجيا الصراعات».. كتاب يرصد أنماط الحروب الإلكترونية

ورش رسم للأطفال و«رقص بمبوطي» في سابع أيام معرض زايد للكتاب