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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إخماد حريق داخل غرفة للأطفال في الإسكندرية

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 11:12 م
حريق داخل غرفة للأطفال
حريق داخل غرفة للأطفال في الإسكندرية
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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نجحت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية، الأربعاء، من السيطرة على حريق غرفة أطفال بسبب ماس كهربائي بمنطقة محرم بك، دون إصابات وأخطرت النيابة لمباشرة سير التحقيق.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بأحد عقارات شارع محسن دائرة القسم، لينتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية وسيارتين إطفاء وسيارة إسعاف إلى مكان الحريق.

بالمعاينة والفحص، تبين نشوب حريق بغرفة أطفال دون وجود الأطفال بها دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية بسبب ماس كهربائي.

تمت السيطرة على ألسنة النيران وإخمادها ومنع امتدادها إلى الغرف المجاورة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت لمباشرة سير التحقيقات.

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