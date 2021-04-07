ضبط 250 كيلو دواجن فاسدة في حملة تموينية بالإسكندرية

شنت إدارة تموين شرق الإسكندرية، حملات على نطاق الإدارة، بناءً على تعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على ثلاجات الدواجن واللحوم حفاظا على صحة المواطنين.وأسفرت الحملات عن ضبط ثلاجة مواد غذائية بمنطقة أبيس تتم إدارتها بدون ترخيص وبها هياكل دواجن ينبعث منها روائح كريهة مما يدل على فسادها وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمى.وتم تحريز عدد 10 جوال من هياكل الدواجن وزن الجوال 25 كجم باجمالى 250 كجم اى ربع طن دواجن فاسدة، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.