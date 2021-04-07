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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

اعتزلت في أوج تألقها.. حكاية الفنانة إيمان الطوخي

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 09:49 م
جريدة الدستور
وائل توفيق
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الفنانة إيمان الطوخي أحد الوجوه التي لم تستمر طويلا على الساحة، حيث اعتزلت الفن وهي لا تزال في أوج تألقها بعد أن قدمت عشرات الأغاني والأعمال في السينما والتليفزيون.

قدمت العديد من الأعمال لكن يبقى دورها في المسلسل الشهير رأفت الهجان في مقدمة أعمالها، حيث جسدت فيه شخصية الفتاة اليهودية التي أحبت العميل المصري.

ولدت إيمان الطوخي في يوم 11 يناير عام 1958 وهي ابنة الفنان والإذاعي الكبير محمد الطوخي. تخرجت من كلية الإعلام قسم الإذاعة والتليفزيون بجامعة القاهرة عام 1980.

ارتبطت بعلاقة خطوبة مع المخرج المسرحي الراحل فؤاد عبدالحي الذي تعرفت عليه خلال تواجدها ضمن مسرح الجامعة في كلية التجارة، لكنها انفصلت عنه بعد فترة قصيرة لشعورها بعدم التفاهم بينهما.

قامت بعمل ألبوم مميز في أوائل التسعينيات مع الملحن محمد ضياء وهو ألبومها الذي احتوى على أشهر أغنياتها «النظرة الأولى»، والتي كانت سببا في تقرب إيمان من ضياء وتمت خطبتها لمدة ثلاث سنوات.

انفصلت إيمان عن ضياء وقد فسر الأخير الانفصال بعدم رغبتها في الإنجاب، لأنها لا تعرف كيف تتعامل مع الأطفال، بالإضافة إلى أنها لا تجيد التعبير عن حبها، وكانت عصبية إلى حد ما وأصيبت باكتئاب خلال فترة خطوبتهما بسبب الاضطهاد الذي كانت تشعر به من الوسط الفني تجاهها.

أعجب الفنان أحمد زكي بالفنانة إيمان الطوخي عام 1997، وكان يحضر حفلاتها باستمرار ويجلس في المقاعد الأمامية، وحاول لأكثر من عام ونصف العام أن يقنعها بالزواج لكن محاولاته باءت بالفشل.

ارتبط اسمها بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي قالت شائعات إنه تزوجها وأن اعتزالها كان وراءه سوزان مبارك كما تردد عن مطاردة كل من زكريا عزمي وصفوت الشريف لها وأنهما كانا السبب في اعتزالها الفن في وقت مبكر.

ولكن الفنانة عندما سئلت عن علاقتها بمبارك، وهل تزوجها وأجبرها على الاعتزال؟ نفت هذا الكلام، وقالت إن هذا الكلام ليس له أساس من الصحة، وكلها شائعات وأنها اعتزلت لأن مهنة الفن أصبحت مهنة من ليست له مهنة.

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