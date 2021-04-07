مقتل «إيهاب مكرونا» على يد صديقه بالإسماعيلية

لقي شاب في الثلاثينات من العمر مصرعه، مساء اليوم الأربعاء، على يد صديقه بمركز ومدينة فايد بالإسماعيلية.وتلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد مصرع شاب يدعى إيهاب محمد وشهرته "ايهاب مكرونا" بقرية فنارة التابعة لمركز فايد.وانتقل على الفور ضباط البحث الجنائى لمكان الواقعة وتبين نشوب مشادة بين المجني عليه وأحد اصدقائه مما تسبب في طعن الجاني له مستخدما سلاح أبيض "خنجر".وقالت المصادر إن الحادث وقع بمنطقة "عمار" التابعة للقرية، فيما تحفظت الشرطة علي الجثمان وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.