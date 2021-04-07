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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رئيس البرلمان العربي يهنئ الإمارات لبدء تشغيل أول مفاعل نووي سلمي

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 08:26 م
عادل بن عبد الرحمن
عادل بن عبد الرحمن العسومي
إسلام نصير
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هنأ عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، دولة الإمارات العربية المتحدة، بداية بدء التشغيل التجاري لـ "براكة" محطات الطاقة النووية في العالم العربي.

واعتبر رئيس البرلمان العربي، أن هذه الخطوة إنجازًا يضاف إلى مسيرة الإنجازات التي تحققت على أرض الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة وسواعد أبنائها، وانطلاقة رائدة نحو مرحلة تنموية في مسبوقة في مجالات حيوية ويعزز الريادة الإماراتية في عالم المحطات النووية والطاقات التي تواجهها البيئة الطبيعية التي تعيش في الخارج.

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