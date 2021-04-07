رئيس البرلمان العربي يهنئ الإمارات لبدء تشغيل أول مفاعل نووي سلمي

هنأ عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، دولة الإمارات العربية المتحدة، بداية بدء التشغيل التجاري لـ "براكة" محطات الطاقة النووية في العالم العربي.واعتبر رئيس البرلمان العربي، أن هذه الخطوة إنجازًا يضاف إلى مسيرة الإنجازات التي تحققت على أرض الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة وسواعد أبنائها، وانطلاقة رائدة نحو مرحلة تنموية في مسبوقة في مجالات حيوية ويعزز الريادة الإماراتية في عالم المحطات النووية والطاقات التي تواجهها البيئة الطبيعية التي تعيش في الخارج.