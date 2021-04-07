«سبيشال وان» في دربالة.. حكاية أصغر مدير فني حاصل على بطولة في مصر (فيديو)

كأي شاب صغير يطمح في تحقيق إنجاز فريد من نوعه، كان يوسف عشماوي، صاحب الـ20 عامًا، هو أول مدير فني يحصل على بطولة رسمية معتمدة من الاتحاد المصري لكرة القدم، في سن الـ18 عاما، ليثبت قدميه داخل مجال التدريب بكرة القدم، ويقول لكل من أحبطه في بداية مشواره: "ها أنا قد وصلت".اعتاد يوسف منذ الصغر على متابعة كرة القدم، واللعب أيضًا داخل الأندية الشعبية، كحارس مرمى، وبعد عامين من الاجتهاد وعدم الوصول إلى شيء، قرر تغيير خطته 180 درجة، ليفكر مع نفسه ذات يوم، قائلًا: "ليه مبقاش أصغر مدير فني في مصر".وبالفعل أخذ الشاب قراره، والتحق بالعديد من الدورات التدريبية في مجال تدريب كرة القدم، ولم يكتفِ بذلك فقط، بل أضاف لخبراته دورات أخرى، تضمنت إصابات الملاعب والإسعافات الأولية، حتى يكون ملمًا بكل التفاصيل العلمية والعملية التي تخص كرة القدم."الدستور" تقابلت مع الشاب داخل الملعب الذي يدرب فيه فريق، نادي دربالة مواليد 2001، وحكى لنا قصته منذ أن تولى مهمة التدريب في سن الـ16 عاما، ورغم محاولات الإحباط من قبل جميع من حوله، إلا أنه لم ييأس، واستكمل طريقه، ليحقق أول بطولة له في ثاني المواسم التي خاضها مع الفريق، موسم 2018 - 2019."الناس اللي كانت بتهاجمني هما نفس الناس اللي باركلتي يوم التكريم"، أشار "يوسف" إلى المعاناة التي يعيشها منذ التحاقه بالتدريب، بالإضافة إلى نقص الإمكانيات داخل النادي الذي يتولى مسئولية تدريبه حاليًا، فجميع المعدات والملابس اللازمة للمران ما هي إلا مجهود شخصي منه ومن أعضاء الفريق.ووجه أيضًا خلال حديثه مع "الدستور"، شكره إلى كل من سانده في طريقه الذي لم يؤمن به الكثير، مطالبًا المسئولين في مجال الرياضة، بالنظر إلى ما حققه مع الفريق، ومساندته معنويًا لاستكمال طريقه بسلام، ويطمح الشاب في تحقيق المزيد من البطولات خلال الفترة القادمة مع فريق نادي دربالة.