إيبارشية طهطا تشارك في ندوة للتوعية بمخاطر الإدمان

قدمت إيبارشية طهطا وجهينة، بناءًا على توجيهات مطران الإيبارشية نيافة الأنبا إشعياء، مساعدات طبية لمستشفى طهطا المركزي من خلال عدد من الأطباء أبناء الإيبارشية.يأتي تقديم هذه المساعدات في إطار حرص الكنيسة على القيام بدورها نحو المجتمع.وفي سياق آخر؛ شاركت الإيبارشية في الندوة التي نظمها صندوق مكافحة الإدمان بمحافظة سوهاج، في مركز جهينة، للتوعية بمخاطر إدمان المخدرات والمسكرات على الفرد والمجتمع، والتي شارك فيها عدد من القيادات الدينية والتنفيذية ونواب البرلمان المصري.