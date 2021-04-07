الخارجية العراقية: حريصون على تطوير علاقاتنا مع واشنطن

أكد وزير الخارجية العراقى، فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، حرص بلاده على تطوير العلاقات مع واشنطن في جميع المجالات.وقال حسين إن القوات الأمنية العراقية لا تزال بحاجة إلى البرامج التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية المتعلقةِ بالتدريب والتسليح والتجهيز وتطوير الخبرات.وتابع حسين، في نص رسالته: "أود في مستهل كلمتي أن أقدم شكري وتقديري لتلبيتكم الدعوة بعقد الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي، وانعقاد أعمال اللجنة العليا المنبثقة عن اتفاق الإطار الاستراتيجي لعلاقة الصداقة والتعاون بين جمهورية العراق والولايات المتحدة"، مشيدا بالجهود المخلصة التي بذلها الفريقان، لتذليل العقبات وإنجاح انعقاد هذه الجولة من الحوار.وانطلقت فى وقت سابق من اليوم الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي العراقي الأمريكي، عبر تقنية الاتصال المرئي.