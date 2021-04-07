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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئاسة الفلسطينية: القرار الإسرائيلي ببناء وحدات استيطانية جديدة مرفوض

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 08:47 م
نبيل أبو ردينة
نبيل أبو ردينة
مروة عنبر
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أعلن الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبوردينة، اليوم الأربعاء، أن إعلان بلدية الاحتلال في القدس الموافقة على بناء 540 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة هارحوما المقامة على جبل أبوغنيم جنوب شرق القدس، أمر مدان ومرفوض، ومخالف لجميع قرارات الشرعية الدولية التي تدين الاستيطان، خاصة القرار رقم 2334 الذي أكد أن جميع أشكال الاستيطان على الأراضي الفلسطينية غير شرعي.

وقال أبوردينة، فى تصريحات صحفية، إن هذا القرار هو بمثابة تحدي للمجتمع الدولي، وتحديدا الإدارة الأمريكية الجديدة، وللمحكمة الجنائية الدولية، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

وتابع أبوردينة: "حكومة الاحتلال تحاول من خلال استمرار التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأرض الفلسطينية فرض الحقائق على الأرض ومنع إقامة دولة فلسطينية متواصلة عاصمتها القدس".

واستدرك أبوردينة: "إذا ما أراد المجتمع الدولي وتحديدا اللجنة الرباعية الدولية كما أعلنت، الحفاظ على حل الدولتين من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، فعليهم الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف نشاطاتها الاستيطانية واستخفافها بقرارات الشرعية الدولية الدولية".

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