باسم سمرة: «أنا وأموالي فداء مصر وتحت الطلب في أي وقت»

أعلن الفنان باسم سمرة عزمه التبرع بكل ما يملك لصالح مصر، لدعم جهود الدولة فى مواجهة التحديات التى تواجهها وعلى رأسها أزمة سد النهضة.وقال باسم سمرة، فى تصريحات خاصة، لـ«الدستور»: «أريد أن أتبرع بنفسي وكل ما أملك لصالح لصالح بلدي مصر لأن كل ما أملكه من خير بلدي، وأتمنى أن تقبلني القوات المسلحة كنجدي متطوع ضمن صفوف القوات الجيش المصري فأنا سبق وخدمت فى القوات المسلحة وحصلت على شهادة لتميزي فى الرماية»، مضيفا: «أنا وأموالي فداء مصر وتحت الطلب في أي وقت».وأكدت سمرة ضرورة توحد المصريين خلف قيادتهم السياسية فى هذه المرحلة من عمر الوطن، وأن يكونوا على قدر من المسؤولية تجاه وطنهم، خاصة عندما نشعر أن هناك خطرًا يقترب.وختم باسم تصريحاته بقوله: «عندما يرتبط الخطر بمياه النيل فهذا أمر لا يجب النقاش فيه، بل علينا الاصطفاف خلف مصلحة الوطن».