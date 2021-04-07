تجديد حبس باتريك جورج 45 يومًا بتهمة نشر أخبار كاذبة

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة الجنايات، تجديد حبس باتريك جورج، 45 يوما على ذمة التحقيقات التي تجريها معه النيابة العامة في اتهامات منسوبة له بالتحريض على التظاهر والدعوة لقلب نظام الحكم ونشر أخبار وبيانات كاذبة.ووجهت له النيابة تهم، إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعى، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.كانت تحريات قطاع الأمن الوطنى قد توصلت في غضون شهر سبتمبر الماضى إلى قيام المتهم «باتريك جورج ميشيل زكى سليمان – صيدلي» ويقيم في المنصورة– باستغلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» المُسمى Patrick George zaki والمتاح للكافة آنذاك؛ في نشر أخبار وبيانات ومنشورات كاذبة بغرض ترويج الشائعات والتحريض ضد مؤسسات الدولة ورموزها؛ فأصدرت النيابة العامة إذنها بضبط المتهم وتفتيش مسكنه، وانتقلت نفاذًا له قُوة من قطاع الأمن الوطنى في غضون سبتمبر الماضى لتفتيش مسكنه وضبطه به، فلم تعثر عليه وفتشت المسكن بموافقة والدته، وقدمت جهة التحرى للنيابة العامة 10 ورقات مطبوعة من حساب المتهم المذكور بموقع «فيسبوك» تضمنت منشورات له تحوى مواد تحريضية ضد مؤسسات الدولة ورموزها.