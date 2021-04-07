تفاصيل مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى 2021

حازت مبادرة التمويل العقاري بفائدة متناقصة 3% على 30 عاما التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمام جميع المواطنون المصريين لمعرفة شروط المبادرة والبنوك المشاركة والحد الأقصى لثمن الشقة سواء لمحدودي أو متوسطي الدخل وصافي الدخل للأعزب والمتزوج ومدة التقسيط.

ويجيب "الدستور" من خلال هذا التقرير عن كل تفاصيل مبادرة التمويل العقاري 2021 التي من المقرر طرح كراسة الشروط وعرضها للشراء من قبل المواطنون خلال فترة قصيرة، حيث خصص البنك المركزي المصري 100 مليار للمبادرة.

وشرط أساسي للحصول على التمويل أن تكون الشقة كاملة التشطيب وبها جميع المرافق ولا يشترط أن تكون الوحدة مسجلة فى الشهر العقارى لكن يجب أن تكون قابلة للتسجيل، وأن يكون المبنى مرخصًا.

مبادرة التمويل العقاري 2021 يمكن أن تغطي 200 ألف شقة، وكل مواطن له الحق في الحصول على شقة واحدة من أي مبادرة تخص الدولة أو من وزارة الاسكان، كما أن المشاركة في المبادرة لا تتطلب سنًا معينًا.

الحد الأقصى لسعر الشقة في المبادرة 350 ألف جنيه لمحدودي الدخل، ومليون جنيه لمتوسطي الدخل، كما يمكن التعاقد على شقة تحت الانشاء ولكن المشاركة في المبادرة يتم عند الاستلام كاملة التشطيب.

الخطوات والأوراق المطلوبة للتقديم على شقة في مبادرة التمويل العقاري

يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير الأوراق المطلوبة لتقديم في مبادرة التمويل العقاري

1- سيتم طرح كراسات الشروط فى جميع مكاتب البريد، وسعر كراسة الشروط يترواح ما بين 100 - 150 جنيه حسب فئة العميل سواء محدود الدخل أو متوسط الدخل ويجب الاحتفاظ بايصال شراء الكراسة وإيصال المصاريف الإدراية والاستعلام بشرط أن يقوم الحاجز بشراء الكراسة برقمه القومي.

2- استيفاء استمارة الحجز الموجودة فى آخر صفحات كراسة الشروط من كافه البيانات المطلوبة.

3- تجهيز صور بطاقات الرقم القومي للزوجين أو الأعزب سارية وشهادات دخل من محاسب قانوني معتمد محدد بها المهنة وصافي الدخل الشهرى للحاجز على ألا يقل الدخل الشهري لمحدودي الدخل عن 1500 جنيه ولايزيد عن 4500 جنيه للأعزب و 6000 للأسرة.

4- تجهيز مفردات المرتب للعاملين بالقطاع العام والخاص على أن تكون شهادات الدخل موجهه لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بشرط أن تكون شهادات الدخل ومفردات المرتب مؤرخه ومختومة يتم تجهيز أي أوراق أخرى لأي دخل إضافي كمكافأه الإمتحانات للمعلمين أو بيان الأرباح للقطاع الخاص.

5 - ارفاق شهادات الميلاد للأبناء تحت 16 سنة أو صور بطاقة الرقم القومي للأبناء فوق 16 سنة، مع إرفاق قسيمه الزواج أو الطلاق أو شهادات الوفاه مميكنة مع إرفاق إيصال مرافق حديث لم يمر عليه ٣ شهور بدءًا من وقت التقديم مع تجهيز قيد عائلي مميكن للمتزوجين فقط وغير مطلوب من الأعزب أو المطلقات من السيدات ولكن يطلب من الرجال إن كانت الحاله مطلق.

6 - يتم تجهيز إيصال شراء الكراسة وإيصال الاستعلام والمصاريف الإدارية.

7- تجهيز برنت بالمعاش لأصحاب المعاشات كمستند اثبات الدخل.

8- تجهيز بيان النفقه للمطلقات أو افاده بعدم تقاضي النفقة إن كانت لا تتقاضى نفقات

9 - تجهيز خطاب من مالك العقار موضح به الأوراق اللازمة للعقار المراد شرائة ومحدد به السعر المطلوب للوحدة السكنية ويتم تجهيز جميع الاوراق السابق ذكرها وتصويرها أو سحبها إسكانر وتحويلها بصيغه pdf في ملف لايزيد مساحته عن 2 ميجا ويتم الدخول إلى موقع صندوق التمويل العقارى.

خطوات التقديم في مبادرة التمويل العقاري عبر الرابط الرسمي

يتم الدخول على موقع الصندوق العقاري من هنا cservices.shmff.gov.eg

ثم الدخول على مركز خدمه المواطنين .

ثم قم بالضغط على تسجيل .

قم بأدخال الرقم القومي باللغة الانجليزية.









ادخل رقم الهاتف .

قم بتسجيل رقم سري مكون من 6 ارقام واضغط تسجيل.

يقوم الموقع بأرسال كود تفعيل على الهاتف الذي تم تسجيله.

وباقي خطوات رفع الملف pdf علي الموقع ستكون متاحة بالتفصيل في كراسة الشروط الذي سوف يتم طرحها خلال الفترة القادمة.



