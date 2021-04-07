عمرو سلامة يكشف أسباب دفاعه عن مسلسل «أحمس»

واصل المخرج عمرو سلامة دفاعه عن مسلسل أحمس للفنان عمرو يوسف بعدما قابل العمل انتقادات كبيرة من قبل مستخدمي السوشيال ميديا، الأمر الذي أدى إلى وقف العمل في الأخير.وكتب سلامة عبر حسابه بموقع تويتر للتغريدات قائلا:"نقاط مهمة وأخيرة عن موضوع الهاشتاج ومنع مسلسل أحمس لست صاحب فكرة الهاشتاج الأول ولكني أردت أن أشارك وأدعمه لأني مؤمن بحق المشاهد في المشاهدة وحقه حتى في النقد والشتيمة، ومتعاطف مع زملائي والعاملين في المسلسل وكاره جدا حملة السلخ والشماتة فيهم".وتابع:"فكرة الهاشتاج ليست دفاعا عن المسلسل وقد يكون الكثير من المشاركين في الهاشتاج عندهم نفس الملاحظات على الإعلان وربما أكثر من أقسى منتقد، ولكنها دفاعا عن حق عرضه، من حق كل شخص في الجمهور أن ينتقد الإعلان، والمسلسل عندما يعرض، أو يقاطعه، ونحن ندافع عن هذا الحق للجمهور، والهاشتاج هدفه مناقشة داعمين فكرة منع المسلسل".وتابع:"وجهنا الكلام للناس وليس لشركة الإنتاج لأننا نناقشهم في فكرة دعم المنع، وأيضا نحن فعلا لسنا على دراية من وقف المسلسل، ونظن أن سبب التوقيف هو الهجوم على المسلسل، ولو كانت شركة الإنتاج هي من وقفته فمن حقهم أن يوقفوه لإنه إنتاجهم، نحن نتكلم فقط عن منطق المنع في المطلق بسبب مشاهدة إعلان فقط".واختتم:"طبعا بعد الهاشتاج حدث غضب ورد فعل وحشي، وهذا أيضا مفهوم، ولكن لسبب لا أفهمه معظم سهام الغضب وجهت لشخصي أنا، وأنا متفهم سنة وسلو الفضاء الإلكتروني من الهجوم وسلخ ضحية ما وخلاص، أنا لست مشاركا في المسلسل ولم أشاهده، ولم أدافع عن فنياته، أنا فقط شاركت لكرهي لما أظنه فكرة سيئة أن نطالب بمنع مسلسل بسبب فقط مشاهدة إعلانه ومتعاطف مع ظلم وقهر شعره صناع المسلسل الذين أحبهم وأقدرهم ومئات العاملين فيه، أتمنى يكون ده رد واضح وبيرد على كل الأسئلة اللي إتسألتلي".