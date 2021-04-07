إحالة أوراق المتهم بقتل شخصين في الإسكندرية للمفتي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عوض إبراهيم خليفة، رئيس المحكمة، بإحالة أوراق عامل محارة إلى مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وتحديد جلسة يونيو المقبل للنطق بالحكم، بعد اتهامه بقتل شخصين.صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين محمد جمال شاور، وطارق ابراهيم ابو الروس، وسامح سعيد سمك، وسكرتير الجنايات محمد صالح.ترجع أحداث القضية رقم 22796 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة الرمل يفيد بمقتل المجني عليها بدائرة القسم.توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان، قيام المتهم ر.ق.ر، عامل محارة، بحمل سلاح أبيض "حربه" والتعدي علي كل من المجني عليهما ع.م.ع، وم.ش.خ، حال تواجدهم بمحل الواقعة في وجود كل من أشقائه م.ق.م، صاحب مقهي، و"م.ق.م، صاحب محل حلاقة، للشد من أزره قاصدين من ذلك التعدي علي المجني عليهما.بتقنين الإجراءات، تم ضبط الأسلحة المستخدمة وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.