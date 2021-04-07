تأييد براءة رامز جلال من سرقة فكرة برنامج رمضان

أيّدت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، براءة الفنان رامز جلال، ووليد الإبراهيم، مالك قناة إم بي سي، فى الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية.وكانت محكمة جنح العجوزة أحالت الدعوى المقامة من دفاع الكاتبة هيام كمال، ضد المشكو في حقهما إلى المحكمة الاقتصادية للاختصاص، وحملت رقم 1641 جنح مالية، والتى قضت ببراءة المدعى عليهما مما هو منسوب إليهما، واستئنف دفاع المدعى، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم أول درجة.وأوضحت الدعوى القضائية أن المشكو في حقهما اعتديا على الحق الأدبي والمالي الخاصين بكاتبة فكرة برنامج "رامز تحت الأرض"، و"رامز تحت الصفر"، مضيفة خلال الدعوى القضائية، أن فريق الإعداد تواصل معها وحصل منها على الفكرة المسجلة والخاضعة لقانون حماية الملكية الفكرية ولم تحصل على حقها الأدبي والمادي.وأضافت الدعوى القضائية أن الفنان رامز جلال ومالك القناة ارتكبا جرائم تداول مصنف محمي طبقًا لأحكام القانون، وطرحه للتداول بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف.