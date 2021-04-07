بريطانيا تدشن هيئة رقابة جديدة لمواجهة هيمنة جوجل وفيسبوك

دشنت بريطانيا هيئة رقابة جديدة لمعالجة هيمنة جوجل وفيسبوك على سوق الإنترنت.وأعلنت الحكومة اليوم الأربعاء أن الهيئة التنظيمية، التي يطلق عليها وحدة الأسواق الرقمية، سوف تشرف على الخطط لمنح المستهلكين مزيدا من الخيارات والتحكم في بياناتهم، وتعزيز المنافسة عبر الإنترنت واتخاذ إجراءات صارمة ضد الممارسات غير العادلة.ويتم تأسيس الوحدة الجديدة تحت إشراف هيئة المنافسة والأسواق البريطانية، التي أعلنت الشهر الماضي أنها بدأت تحقيقا في ممارسات تطبيقات آبل.وتدرس الوحدة أيضا من بين مهامها العلاقات بين المنصات ومقدمي المحتوى، فضلا عن المنصات والمعلنين الرقميين.وسوف تستكشف ما إذا كان ينبغي وضع مدونة لقواعد السلوك بين الشركات الصغيرة ومنصات الإنترنت.وقال وزير الشؤون الرقمية أوليفر دودن: "يعد اليوم معلما رئيسيا على طريق إنشاء أكثر أسواق الإنترنت تنافسية في العالم، حيث يكون المستهلكون ورجال الأعمال وناشري المحتوى في صميمه".