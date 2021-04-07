السيطرة على حريق أعلى سطح عقار بالزاوية الحمراء

تمكنت قوات الحماية المدنية، بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق مخلفات أعلى سطح عقار بمنطقة الزاوية الحمراء.تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالى بنشوب حريق أعلى سطح عقار بمنطقة الزاوية الحمراء، وعلى الفور انتقلت سيارتا إطفاء، وتبين نشوب حريق مخلفات بالطابق الأخير، وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.