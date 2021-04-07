وفاة محافظ بورسعيد السابق بفيروس كورونا

توفي اللواء سماح قنديل، محافظ بورسعيد السابق والمستشار الأمني لهيئة قناة السويس الحالي، اليوم الأربعاء، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.وخضع اللواء سماح قنديل للعزل إثر إصابته بفيروس كورونا، إلا أنه توفي منذ قليل، إثر إصابته بفشل في التنفس لينتقل بعدها إلى رحمة الله.هذا ولم تعلن أسرة الراحل عن موعد الجنازة، والتي من المقرر أن يحضرها رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد الحالي.