تنظيم ندوة عن مكافحة الإدمان والمخدرات بسوهاج

نظمت إدارة محو الأمية وتعليم الكبار بجهينة شمالي محافظة سوهاج، بالتنسيق مع صندوق مكافحة الإدمان بسوهاج، ندوة توعوية لمكافحة الإدمان والمخدرات وذلك بقاعة الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة.شارك في حضور الندوة أحمد البدري رئيس مركز ومدينة جهينة، النائبة غادة الضبع عضو مجلس النواب، ومحمد الدالي رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بسوهاج، وفيض عبد السميع مدير الإدارة التعليمية بجهينة، والسيد سباق ممثل صندوق مكافحة الإدمان بسوهاج، والشيخ الطيب محمد خطيب وإمام بإدارة الأوقاف بجهينة، والقس تواضروس راعي كنيسة ماري جرجس بجهينة، وعلي أبو الحسن مدير إدارة محو الأمية بجهينة.وأوضح رئيس مركز ومدينة جهينة أن الندوة تأتي في إطار خطة محافظة سوهاج لمكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مؤكدًا أنه تم تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية قبل وأثناء الندوة، وأشار إلى التزام الجميع بالإجراءات الوقائية حرصا علي سلامة الحضور.وأكدت النائبة غادة الضبع، خلال الندوة على خطورة تعاطي المخدرات والمسكرات على صحة الفرد والمجتمع؛ وتأثيرها على المجتمع ومنظومة القيم الأخلاقية، وأن الإدمان يؤدي إلى ضياع وإهدار الموارد البشرية والتأثير على العمل والإنتاج.كما أن مكافحة الإدمان والمخدرات يساهم فى حماية المجتمع والأفراد من هذا الخطر الداهم الذي يؤثر عليه؛ وأنه يتنافى مع تعاليم وسماحة الدين الإسلامي والمسيحي.كما تم توضيح الأبعاد المختلفة لمشكلة المخدرات والأثار السلبية للإدمان على الفرد والمجتمع؛ ودور الأسرة في الوقاية الأولية باعتبارها حائط الصد الأول لدى الأبناء ؛ وطرق الاكتشاف المبكر للإدمان حرصًا علي صحة ومستقبل أبنائنا.