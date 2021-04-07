محافظ مطروح يناقش سبل وضع المحافظة على خريطة الاستثمار

عقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اجتماعًا مع لجنة ترويج المشروعات بالمحافظة برئاسة المستشار محمد صباح، المستشار القانوني للمحافظة وبحضور ممثلي الهيئة العامة للاستثمار.وناقش محافظ مطروح كيفية الإسراع بوضع المحافظة على الخريطة الاستثمارية مع حصر كافة الموارد والثروات الطبيعية، وأهمية الوقوف على جميع الفرص الاستثمارية المتاحة، ودراسات الجدوى الملائمة لها وطرحها بطريقة تيسر معرفتها وتقييمها لتحقيق العائد الاقتصادي، وخلق مزيد من فرص العم بالإضافة إلى أهمية استكمال كافة البيانات الاستثمارية.وأكد المحافظ على أهمية عقد دورات تدريبية للعاملين بإدارة الاستثمار بالمحافظة تتعلق بإعداد دراسات الجدوى وشرح أنظمة الاستثمار وكيفية طرح الفرص الاستثمارية، والتعامل مع المستثمرين والتواصل معهم، والإلمام القانوني بجميع القرارات التي من شأنها تيسير وسرعة إنهاء الإجراءات، مشيرا إلى أنه تم إنشاء قسم للمتابعة مع المستثمرين بإدارة الاستثمار بالمحافظة.وأضاف" شعيب" أنه تم طرح أعداد من الفرص والطروحات التي يمكن من خلالها استغلال الإمكانيات والموارد التي تتمتع بها مطروح، كمنطقة نباتات عطرية أو استغلال الطاقة الشمسية أو منطقة صناعات قطع غيار للسفن، بالإضافة إلى المناطق السياحية والبيئية وغيرها، مؤكدا علي أهمية عرض فرص المشروعات المتوسطة والصغيرة، وأنه تم حصر نحو 48 مشروعا مختلفًا يمكن الاستثمار من خلالها بمطروح وضرورة نشر ثقافة الاستثمار بين شباب الخريجين.ووجه المحافظ بالتحديد الدقيق لكل ما تم حصره بالصور والفيديو للتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، مع حصر مزيد من المناطق والفرص الاستثمارية من خلال الإدارات الهندسية بالمدن، مقدما الشكر للهيئة العامة للاستثمار برئاسة الدكتور محمد عبد الوهاب على التعاون والتنسيق المستمر، وكذلك الدعم الفني والتدريبي والتسويقي مع ترحيب مطروح بكافة الأطروحات وتقديم الدعم الكامل لها.