7 مجموعات قصصية في القائمة القصيرة لجائزة يحيى الطاهر عبدالله

انتهت لجنة تحكيم جائزة يحيى الطاهر عبدالله من عملها باختيار قائمة قصيرة للجائزة، ضمت المجموعات القصصية التالية:"غراب هيتشكوك" لأحمد بدر"الشتاء النبيل" لأحمد سرحان"خبز عبوس" لأحمد طاحون"اللمعة في عينيه" لآلاء عبدالسلام"مواعين امرأة تسمى زينب" لشيماء عبدالناصر"عن تشوهات القفص الصدري" لمحمد عبدالرازق"حفيد رحمان الأول" لمصطفى إدريسوتكونت اللجنة من:د. حسين حمودة ( ناقد وأستاذ الأدب العربي بجامعة القاهرة)د. فاطمة قنديل ( شاعرة وأستاذ المساعد بجامعة حلوان)د. حاتم حافظ ( روائى والمدرس بأكاديمية الفنون)تقدم للمسابقة ما يقرب من ثلاثين مجموعة قصصية، وسيعلن أسم الفائز بالجائزة فى 30 إبريل الجاري في ذكرى ميلاد يحيى الطاهر بحفل يقام بمقر دار العين للنشر التى سترعي الجائزة ونشر المجموعة الفائزة.كانت أسرة يحيى الطاهر قد أعلنت في أكتوبر الماضى عن تأسيس جائزة سنوية لكتاب القصة القصيرة الشباب بهدف تشجيع كتاب القصص القصيرة من الشباب على تقديم أعمالهم للجمهور فى إطار نشر الثقافة فى المجتمع.أصدر الراحل عددًا من المجموعات القصصية والروايات، منها "ثلاث شجرات كبيرة تثمر برتقالًا"، و"الدف والصندوق" 1974، و"أنا وهي وزهور العالم" 1977، و"الحقائق القديمة صالحة لإثارة الدهشة" 1977، و"حكايات للأمير حتى ينام" 1978، و"تصاوير من الماء والشمس" 1981، ورواية "الطوق والأسورة" التي تحولت في عام 1986 إلى فيلم سينمائي شهير أخرجه خيري بشارة.