مأموريات تستخرج بطاقات الرقم القومي للحالات الإنسانية

أوفد قطاع الأحوال المدنية، بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى استهدفت بعض قرى محافظة المنوفية؛ انطلاقًا من مسئولية الوزارة المجتمعية وركائز المنظومة الأمنية المعاصرة فى توفير كل الإمكانيات للتيسير على المواطنين.ولبى القطاع التماس عدد من الحالات الإنسانية، وتقديم المساعدة لهم فى استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى الخاصة بهم، حيث تم إيفاد مأموريات خارجية تابعة للقطاع بـ"محال إقامتهم، المستشفيات"، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقة الرقم القومى الخاصة بهم وتسليمها لهم.يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.